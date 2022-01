Sydney Tennis Classic, Fognini – Bolelli sconfitti in finale (Di sabato 15 gennaio 2022) Si ferma in finale la corsa di Simone Bolelli e Fabio Fognini al “Sydney Tennis Classic”, torneo Atp 250 con un montepremi di 521.000 dollari che si conclude sul cemento dell’Olympic Park Tennis Center, uno dei due appuntamenti che precede gli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam. Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, n.111 ATP in doppio, che tornavano a disputare una finale di doppio insieme dopo tre anni e mezzo, all’alba italiana nel match che assegnava il titolo sulla Ken Rosewall Arena hanno ceduto per 7-5 7-5, dopo un’ora e 40 di gioco, all’australiano John Peers, n.13 ATP del ranking di specialità, e allo slovacco Filip Polasek, n.9 ATP in doppio, terzi favoriti del seeding. Dopo una ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 gennaio 2022) Si ferma inla corsa di Simonee Fabioal “”, torneo Atp 250 con un montepremi di 521.000 dollari che si conclude sul cemento dell’Olympic ParkCenter, uno dei due appuntamenti che precede gli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam. Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, n.111 ATP in doppio, che tornavano a disputare unadi doppio insieme dopo tre anni e mezzo, all’alba italiana nel match che assegnava il titolo sulla Ken Rosewall Arena hanno ceduto per 7-5 7-5, dopo un’ora e 40 di gioco, all’australiano John Peers, n.13 ATP del ranking di specialità, e allo slovacco Filip Polasek, n.9 ATP in doppio, terzi favoriti del seeding. Dopo una ...

