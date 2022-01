Suppletive Roma 1, Gualtieri sostiene Cecilia D’Elia (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma – “Domenica alle elezioni Suppletive per il Collegio Roma 1 della Camera dei Deputati tutti a votare per Cecilia D’Elia! Cecilia è una donna, forte, capace, appassionata, che conosco da molti anni. Si è sempre distinta per il suo impegno per la Capitale e per le sue battaglie per i diritti, per le donne, per l’uguaglianza e la libertà. Il Parlamento ha bisogno di donne determinate come lei. Domenica tutte e tutti votiamo per Cecilia!”. Lo scrive sui social il neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 15 gennaio 2022)– “Domenica alle elezioniper il Collegio1 della Camera dei Deputati tutti a votare perè una donna, forte, capace, appassionata, che conosco da molti anni. Si è sempre distinta per il suo impegno per la Capitale e per le sue battaglie per i diritti, per le donne, per l’uguaglianza e la libertà. Il Parlamento ha bisogno di donne determinate come lei. Domenica tutte e tutti votiamo per!”. Lo scrive sui social il neo sindaco di, Roberto(foto). L'articolo L'Opinionista.

TeresaBellanova : Tanti parlano dei giovani, noi lo abbiamo candidato un giovane. Capace, competente e appassionato. Per le elezioni… - ItaliaViva : Domenica 16 gennaio alle suppletive del collegio Roma I vota @valerio_casini. Una nuova classe dirigente per un pro… - gualtierieurope : Domenica alle elezioni #suppletive per il Collegio Roma 1 tutti a votare per @ceciliadelia! Una donna, forte, capac… - Lopinionista : Suppletive Roma 1, Gualtieri sostiene Cecilia D'Elia - Federicothere : RT @potere_alpopolo: Sei di Roma? Lo sai che puoi mandare una nostra attivista in parlamento a portare la voce, le istanze e i bisogni de… -