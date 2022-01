Super Green pass | 12enne bloccato in Sicilia perché senza certificato Il padre | “Avevamo tampone negativo”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Quando era stato deciso che anche i 12enni avrebbero dovuto avere ilper prendere i mezzi pubblici si era intravista la possibilità che prima o poi ci sarebbero stati casi paradossali. Uno riguarda quello di un ragazzino di 12 anni appena compiuti che non ha potuto salire sull’aereo per rientrare a Milano dalla madre dopo una visita alin. “Dal 3 al 9 gennaio mio figlio è stato incon me – racconta il-. Proprio giorno 9 ha compiuto 12 anni ed il giorno dopo era previsto il volo di rientro a Milano. Quando il 10 gennaio siamo arrivati in aeroporto ho mostrato i documenti ed il risultatodelmolecolare ma l’addetto della Sac (la società di gestione dell’aeroporto ndr) mi ha ...

VittorioSgarbi : Aeroporto di Fiumicino: seduto a destra puoi bere il tuo caffè con il "Green Pass"; a sinistra, a soli 2 metri, app… - lorepregliasco : Sarà una pura coincidenza con l'annuncio di super green pass al lavoro e obbligo - MarcoBellinazzo : L'impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - Adrien_Zucchero : Rischio discriminatorio? Sono due anni che siamo perseguitati e con l'obbligo vaccinale avere deturpato la libertà… - larsenaleb : RT @MarcoRizzoPC: Licenziati vanno al Caf di sindacati concertativi per ottenere Naspi e, privi del super green Pass,gli vien negato access…

Il Sole 24 ORE

Un traguardo raggiunto anche grazie al booster delpass che vedrà in un prossimo futuro anche il contributo dell'obbligo vaccinale per gli over 50. Ma come si spiega l'aumento dei contagi ...L'estensione dell'uso delpass e delpass gli hanno così reso necessario prendere una decisione. La vaccinazione però non era un'alternativa valida. " Mi sono dovuto contagiare per ...“Se voterò per il Presidente della Repubblica? Se mettono il Super Green pass, rischio di non votare”.L'increscioso episodio si è verificato in Sicilia il 10 gennaio scorso. Il bimbo, figlio di due genitori seperati, non era vaccinato in quanto soltanto il giorno prima aveva compiuto gli anni. L'infan ...