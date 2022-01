Sulle lobby una mediazione al ribasso | ma necessaria Parla Silvestri M5S

(Di sabato 15 gennaio 2022) Squarciando l’alone di pregiudizio che ha sempre aleggiato sul tema, la Camera nei giorni scorsi ha approvato la prima legge sul lobbismo. Seppur “in ritardo di cinquant’anni”, come spiega a Formiche.net il primo firmatario Francesco(M5S), si tratta di “una svolta storica”. Un testo che, oltre a regolamentare e a istituire un registro di portatori di interesse, scardina un impianto ideologico che assimilava i lobbisti a congiurati usi a cospirare e complottare nell’ombra. Tanto che, in estrema sintesi, il deputato grillino definisce questa legge “un’operazione trasparenza”., politicamente questa approvazione alla Montecitorio che cosa rappresenta? Un passo avanti importantissimo. Con il nostro lavoro siamo riusciti a veicolare un concetto fondamentale: la trasparenza non è un qualcosa da cui la politica si deve difendere. E, a ...

GiuseppeConteIT : La Camera ha approvato la proposta di legge sulle lobby: un traguardo storico del Parlamento, grazie all'azione del… - mariaederaM5S : Approvata la proposta di legge sulle #lobby: un traguardo storico del Parlamento, frutto del grande lavoro portato… - wireditalia : Dopo 96 progetti di legge caduti nel vuoto, dal Parlamento è arrivato il primo sì a un nuovo testo sulle lobby, che…

