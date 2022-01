Sul Quirinale Letta junior sta con Conte. Prima dice No al Cavaliere e dopo blinda Draghi a Palazzo Chigi. Poi il segretario dem attacca Salvini & Co: “Non c’è nessun diritto di precedenza che il centrodestra può vantare sul presidente della Repubblica” (Di sabato 15 gennaio 2022) Un presidente o una presidente, super partes, una figura istituzionale, di garanzia, che non sia un capo di partito. E’ la proposta che il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta ha lanciato nel corso della riunione congiunta della direzione nazionale e dei gruppi parlamentari del Pd. Una proposta lanciata dalla sala principale del Nazareno, al terzo piano, da oggi intitolata a David Sassoli. Una riunione che non poteva non partire con un ricordo del presidente del parlamento europeo, scomparso recentemente: “David ha rappresentato un nativo democratico, è la figura che rappresenta quell’idea di democratico a tutto tondo”, il pensiero del segretario del Pd. Entrando nel vivo della direzione, eccezionalmente da remoto, causa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 15 gennaio 2022) Uno una, super partes, una figura istituzionale, di garanzia, che non sia un capo di partito. E’ la proposta che ildel Partito Democratico, Enricoha lanciato nel corsoriunione congiuntadirezione nazionale e dei gruppi parlamentari del Pd. Una proposta lanciata dalla sala principale del Nazareno, al terzo piano, da oggi intitolata a David Sassoli. Una riunione che non poteva non partire con un ricordo deldel parlamento europeo, scomparso recentemente: “David ha rappresentato un nativo democratico, è la figura che rappresenta quell’idea di democratico a tutto tondo”, il pensiero deldel Pd. Entrando nel vivodirezione, eccezionalmente da remoto, causa ...

