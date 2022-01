Suicidio assistito, i gesuiti prendono posizione e aprono il dibattito dentro la Chiesa: “La legge non sia affossata” (Di sabato 15 gennaio 2022) Non affossare il disegno di legge sul Suicidio assistito. L’appello arriva da La Civiltà Cattolica, il quindicinale dei gesuiti le cui bozze vengono riviste dalla Segreteria di Stato vaticana. “Per la situazione del Paese e il richiamo della Corte costituzionale al Parlamento – si legge in un articolo di padre Carlo Casalone – ci sembra importante che si arrivi a produrre una legge. La latitanza del legislatore o il naufragio della proposta di legge assesterebbero un ulteriore colpo alla credibilità delle istituzioni, in un momento già critico. Pur nella concomitanza di valori difficili da conciliare, ci pare che non sia auspicabile sfuggire al peso della decisione affossando la legge. Diverse forze politiche si muovono in questo senso, benché con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Non affossare il disegno disul. L’appello arriva da La Civiltà Cattolica, il quindicinale deile cui bozze vengono riviste dalla Segreteria di Stato vaticana. “Per la situazione del Paese e il richiamo della Corte costituzionale al Parlamento – siin un articolo di padre Carlo Casalone – ci sembra importante che si arrivi a produrre una. La latitanza del legislatore o il naufragio della proposta diassesterebbero un ulteriore colpo alla credibilità delle istituzioni, in un momento già critico. Pur nella concomitanza di valori difficili da conciliare, ci pare che non sia auspicabile sfuggire al peso della decisione affossando la. Diverse forze politiche si muovono in questo senso, benché con ...

