Stop alla plastica monouso anche in Italia: cosa non si può più comprare (e perché ci sono polemiche) (Di sabato 15 gennaio 2022) La giornata di ieri ha segnato una svolta storica sul tema della plastica monouso anche in Italia. Dal 14 gennaio, infatti, diventano fuorilegge anche nel nostro Paese tutti gli oggetti comuni in plastica monouso, ovvero piatte, posati, bicchieri, cannucce, ma anche bottiglie per bevande fino a tre litri, ami da pesca, bastoni per palloncini e altro ancora. L’Italia si adegua quindi alla direttiva Single Use Plastic di Bruxelles, entrata in vigore lo scorso luglio, seppure in ritardo e ancora con qualche criticità. Come spiega alla testata Wired l’ingegnere Giulia Novati, membro del think tank Ecco, in Italia vengono messi al bando i prodotti in ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 15 gennaio 2022) La giornata di ieri ha segnato una svolta storica sul tema dellain. Dal 14 gennaio, infatti, diventano fuorileggenel nostro Paese tutti gli oggetti comuni in, ovvero piatte, posati, bicchieri, cannucce, mabottiglie per bevande fino a tre litri, ami da pesca, bastoni per palloncini e altro ancora. L’si adegua quindidirettiva Single Use Plastic di Bruxelles, entrata in vigore lo scorso luglio, seppure in ritardo e ancora con qualche criticità. Come spiegatestata Wired l’ingegnere Giulia Novati, membro del think tank Ecco, invengono messi al bando i prodotti in ...

