Sportitalia lancia “SiLive English news” | la prima edizione di TG tutta in inglese

Novità per Sportitalia: l'emittente guidata da Michele Criscitiello, infatti, lancia il suo primo tg interamente in lingua inglese, realizzato dalla redazione di Sportitalia. Si chiamerà SiLive English news e andrà in onda ogni sera in palinsesto alle ore 21.00, in prime time prima di Aspettando il Calciomercato. La conduzione sarà affidata a Giusy Meloni.

