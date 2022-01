Sospeso il tassista che ha picchiato una turista a Firenze | la sequenza dell’aggressione video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 gennaio 2022) Un calcio e poi uno schiaffo in pieno volto. È la reazione – ripresa da un passante in undiffuso sui social network che è diventato virale – di unche, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio, intorno alle 1.30, aha aggredito una donna di origine canadese, 33 anni, dopo una discussione sul prezzo della corsa, giudicato eccessivo dalla passeggera. Nelle immagini si vede il, un fiorentino di 53 anni, che si scaglia contro la, dandole prima un calcio agli stinchi e poi uno schiaffo. Per ildil’immediata sospensione La donna ha poi chiesto poi ai presenti che hanno assistito alla scena di chiamare la polizia, che in effetti è arrivata poi in via Tornabuoni, la strada dello shopping dove è finita la corsa del taxi, ...