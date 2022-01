Sospeso il derby fra Betis e Siviglia | in campo succede di tutto!

(Di domenica 16 gennaio 2022) Iltra, valido per gli ottavi di finale di Copa del Rey, è statoa causa di oggetti lanciati in. La vicenda ha del clamoroso: il centrocampista del, Joan Jordan, viene colpito da una barra proveniente dal settore ospiti del. Tutto è successo al 41esimo minuto del primo tempo sul risultato di 1-1., sospesaL’arbitro, dopo aver visto l’episodio e valutato la situazione ha deciso di mandare le squadre negli spogliatoi sospendendo momentaneamente la partita. In seguito la RFEF, federcalcio spagnola, hadefinitivamente il match.

Advertising

sportface2016 : #BetisSiviglia nel caos, partita sospesa: giocatori colpiti da oggetti dagli spalti, il video - pa_gentile : RT @sportface2016: #BetisSiviglia nel caos, partita sospesa: giocatori colpiti da oggetti dagli spalti, il video - J_Ramazzotti : Derby di Siviglia sospeso dopo che Joan Jordán è stato colpito da questo oggetto qui. #CopaDelRey - giolongoo : Derby di #Siviglia sospeso. #Jordan viene colpito da una sbarra di ferro lanciata dagli spalti. Pazzesco.… - filippomricci : Sospeso il derby tra Betis e Siviglia -

Ultime Notizie dalla rete : Sospeso derby

SIVIGLIA (Spagna) - La violenza insensata interrompe il roventedi Coppa del Re fra Betis e Siviglia : al 48' dalle tribune del Benito Villamarìn è piovuta in ...è stato definitivamente. ...Commenta per primo Follia neldi Coppa del Re tra Betis e Siviglia . Sul punteggio di 1 - 1, primo tempo, un tifoso ha tirato in campo una specie di lancia colpendo sulla testa Joan Jordan. Partita al momento sospesa, le ...Follia totale nel derby di Siviglia in Copa del Rey. Un giocatore viene colpito alla testa da una spranga lanciata dagli spalti ...Jordan del Siviglia colpito da un oggetto lanciato dagli spalti durante il derby di Coppa del Re col Betis: l'arbitro ha sospeso il match.