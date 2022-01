Sospesa la prof che si rifiutava di indossare la mascherina Ffp2 in classe: era anche senza super green pass (Di sabato 15 gennaio 2022) È stata Sospesa la professoressa della scuola media inferiore di Modena che nei giorni scorsi si era rifiutata di indossare la mascherina Ffp2 in aula - come previsto dopo un caso accertato di positività al coronavirus nella classe - e che tra l'altro non era in possesso di super green pass perché non vaccinata contro lil Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 gennaio 2022) È statalaessoressa della scuola media inferiore di Modena che nei giorni scorsi si era rifiutata dilain aula - come previsto dopo un caso accertato di positività al coronavirus nella- e che tra l'altro non era in possesso diperché non vaccinata contro lil Covid-19. L'articolo .

