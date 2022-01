Sonia Bruganelli smaschera Nathaly Caldonazzo: “Voleva dei regali da me, ecco perché”. Fan furiosi: “Attacco gratuito” (Di sabato 15 gennaio 2022) C’è qualcosa di ancora celato sul rapporto tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo. Un centro scontro tra le due è parso evidente durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 6, quando con tono forte si sono chiamate per cognome. Dopo quella puntata, l’opinionista ha rilasciato delle dichiarazioni a Fanpage ed è lì che ha dichiarato: “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathaly dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”. Questa “cosa successa” ha immediatamente scatenato la curiosità degli spettatori del successo che hanno iniziato a chiedersi cosa fosse accaduto tra loro in passato. L’indiscrezione è arrivata proprio dalla Bruganelli durante la diretta su Instagram fatta prima della puntata. Sonia ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 gennaio 2022) C’è qualcosa di ancora celato sul rapporto tra. Un centro scontro tra le due è parso evidente durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 6, quando con tono forte si sono chiamate per cognome. Dopo quella puntata, l’opinionista ha rilasciato delle dichiarazioni a Fanpage ed è lì che ha dichiarato: “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea didipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”. Questa “cosa successa” ha immediatamente scatenato la curiosità degli spettatori del successo che hanno iniziato a chiedersi cosa fosse accaduto tra loro in passato. L’indiscrezione è arrivata proprio dalladurante la diretta su Instagram fatta prima della puntata....

Advertising

bisceglia_paolo : Sonia Bruganelli lo saprebbe fare? Non credo. Nathaly is top, Sonia is not. #gfvip - angy_imma : RT @JordeenDanvers: Sonia Bruganelli la classica donna classista snob di destra che non vorrei MAI avere nella mia vita #gfvip #jessvip - Saporedimiele1 : RT @JordeenDanvers: Sonia Bruganelli la classica donna classista snob di destra che non vorrei MAI avere nella mia vita #gfvip #jessvip - deltarulez1 : @ParlandoDiTrash @Marzmasc Non consulto mai Wikipedia in quanto modificabile a proprio piacere e quindi secondo me… - robyroby671 : RT @JordeenDanvers: Sonia Bruganelli la classica donna classista snob di destra che non vorrei MAI avere nella mia vita #gfvip #jessvip -