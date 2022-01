Soleil Sorge, dopo l’ingresso di Delia critica il comportamento dei VIP: il motivo (VIDEO) (Di sabato 15 gennaio 2022) La gieffina Soleil Sorge si confronta con Katia Ricciarelli riguardo l’ingresso di Delia e i comportamenti dei gieffini La gieffina Soleil Sorge ieri sera nel corso della nuova puntata ha affrontato un nuovo confronto con Delia Duran, moglie di Alex Belli. La modella Delia è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale, ed ha subito avuto modo di scontrarsi con la giovane influencer riguardo la questione “chimica artistica” nata all’interno del reality tra Soleil e Alex. Soleil Sorge dopo la puntata si è sfogata con alcuni concorrenti, turbata e dispiaciuta di essere nuovamente al centro di nuove polemiche e soprattutto del triangolo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022) La gieffinasi confronta con Katia Ricciarelli riguardodie i comportamenti dei gieffini La gieffinaieri sera nel corso della nuova puntata ha affrontato un nuovo confronto conDuran, moglie di Alex Belli. La modellaè entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale, ed ha subito avuto modo di scontrarsi con la giovane influencer riguardo la questione “chimica artistica” nata all’interno del reality trae Alex.la puntata si è sfogata con alcuni concorrenti, turbata e dispiaciuta di essere nuovamente al centro di nuove polemiche e soprattutto del triangolo ...

