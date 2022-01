Soleil crolla dopo l’ingresso di Delia Duran: stanca e amareggiata, Gianmaria la consola (Di sabato 15 gennaio 2022) Non è stata una serata semplice a quanto pare, per Soleil Sorge. La bella influencer si aspettava l’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello VIP 6, ne ha parlato per giorni con gli altri concorrenti. Era un po’ un segreto/non segreto. Tutti si aspettavano di vedere la compagna di Alex Belli arrivare trionfante nella casa e infatti è accaduto. La Duran ovviamente è entrata a gamba testa contro Soleil, per l’ennesima voltale ha chiesto che cosa c’è stato sotto le coperte, insinuando che il Belli le abbia raccontato una verità che però a quanto pare, non esiste. Una sorta di mitragliatrice che ha sparato anche frasi senza senso, una dietro l’altra, a dire il vero. La Sorge si è mantenuta abbastanza calma e zen, come ama dire lei. Alla fine della puntata però, è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 15 gennaio 2022) Non è stata una serata semplice a quanto pare, perSorge. La bella influencer si aspettavadinella casa del Grande Fratello VIP 6, ne ha parlato per giorni con gli altri concorrenti. Era un po’ un segreto/non segreto. Tutti si aspettavano di vedere la compagna di Alex Belli arrivare trionfante nella casa e infatti è accaduto. Laovviamente è entrata a gamba testa contro, per l’ennesima voltale ha chiesto che cosa c’è stato sotto le coperte, insinuando che il Belli le abbia raccontato una verità che però a quanto pare, non esiste. Una sorta di mitragliatrice che ha sparato anche frasi senza senso, una dietro l’altra, a dire il vero. La Sorge si è mantenuta abbastanza calma e zen, come ama dire lei. Alla fine della puntata però, è ...

