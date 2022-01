Soldati italiani in Mali: la missione antiterrorismo della Task Force Takuba (Di domenica 16 gennaio 2022) C'è un luogo dell'Africa che sta meno di altri sotto i riflettori internazionali ma che rimane strategico per la lotta al terrorismo islamico e come porta di ingresso da controllare delle masse di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) C'è un luogo dell'Africa che sta meno di altri sotto i riflettori internazionali ma che rimane strategico per la lotta al terrorismo islamico e come porta di ingresso da controllare delle masse di ...

Ultime Notizie dalla rete : Soldati italiani Soldati italiani in Mali: la missione antiterrorismo della Task Force Takuba Circa 200 militari italiani sono operativi nell'ambito della Task Force Takuba , garantendo ... Il 15 dicembre gli ultimi soldati francesi, a nove anni dall'intervento in questo Paese, hanno lasciato ...

Italia nel Sahel, è tempo di scegliere come combattere il jihad All'interno di Takuba, gli italiani sono inquadrati nella Task Force Jacana che conta anche quattro ... La Francia sta ritirando metà dei 5mila soldati schierati e nello scorso dicembre dopo 9 anni ha ...

