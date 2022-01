Slittino | tripletta Germania ad Oberhof nel singolo maschile | Italia fuori dalla top-10

(Di sabato 15 gennaio 2022) È laa dettar legge in uno dei catini preferiti dei teutonici da sempre, quello di casa adper i beniamini del pubblico neldi Coppa del Mondo: a vincere è ancora una volta Johannes Ludwig, pronto ad alzare la sfera di cristallo. Il classe 1986 trova il quinto successo in una stagione da sogno, dove ha davvero distrutto la resistenza degli avversari. Sul catino amico Ludwig timbra il miglior tempo in entrambe le run (per lui anche il record della pista) chiudendo in 1’25”069. Completano il podio i connazionali Max Langenhan e Felix Loch, staccati però di oltre tre decimi. Curioso che dopo il tris tedesco ci sia un poker austriaco con Nico Gleirscher, Wolfgang Kind, Jonas Mueller e David Gleirscher. In casaperformance non del tutto ...

austriaca con David Gleirscher, Nico Gleirscher e Jonas Mueller di 96 millesimi. Attardati Kevin Fischnaller 17esimo, Leon Felederer 20esimo e Lukas Gufler 30esimoesimo. Nella gara sprint ......alla DIRETTA LIVE della gara di singolo maschile valida per la Coppa del Mondo 2021/22 di... Si riparte dallatedesca ottenuta in Cina di Johannes Ludwig, Felix Loch e Max Langenhan ...È la Germania a dettar legge in uno dei catini preferiti dei teutonici da sempre, quello di casa ad Oberhof. Tripletta per i beniamini del pubblico nel singolo maschile di Coppa del Mondo: a vincere è ...Giornata avara di soddisfazioni per la Nazionale italiana di slittino in quel di Oberhof. Programma particolare con le sprint ad anticipare le prove classiche in terra tedesca, con gli azzurri che per ...