Slittino naturale | Evelin Lanthaler ed il duo Pigneter-Clara vincono la gara-bis di Umhausen

(Di sabato 15 gennaio 2022) La seconda tappa della Coppa del Mondo disu pista2021-2022 in quel di(Austria) si è aperta, ancora una volta, con grandi risultati per i colori azzurri. Due gare ed altrettanti successi per i nostri portacolori:si aggiudica ladi singolo, il duo composto da Patricke Florianfa suo il doppio. Nella prova di singolo femminile, infatti, prosegue il percorso netto della nostrache vince lacon il tempo complessivo di 2:29.66. Dopo aver messo a segno una prima manche con il tempo di 1:14.87, la fuoriclasse altoatesina si è saputa superare nella seconda, chiusa in 1:14.79, andando a centrare il bis dopo la prima ...

Advertising

OA_Sport : #Slittino naturale, Evelin Lanthaler e il duo Pigneter-Clara vincono la gara-bis di Umhausen - TgrRaiAltoAdige : Un pizzico di rammarico per Greta Pinggera nel pensare che lo #slittino su pista naturale, del quale è una campione… - sportface2016 : #Slittino naturale, Coppa del mondo #Umhausen: undici azzurri convocati - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: - TgrRaiAltoAdige : -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino naturale

Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino , salto con gli sci , combinata nordica , biathlon , bob , snowboard , freestyle ,. Ci saranno inoltre gli ...... Coppa Europa: bob a due femminile Winterberg - Nessuna copertura tv / streaming 10.00 Bob, Coppa Europa: bob a quattro maschile Winterberg - Nessuna copertura tv / streaming 10.00, ...La seconda tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2021-2022 in quel di Umhausen (Austria) si è aperta, ancora una volta, con grandi risultati per i colori azzurri. Due gare altretta ...Altra giornata ricca di soddisfazioni per l’Italia nella tappa di Coppa del mondo di slittino su pista naturale, in programma … Continua ...