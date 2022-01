Slittino naturale | Evelin Lanthaler e il duo Pigneter-Clara vincono la gara-bis di Umhausen

(Di sabato 15 gennaio 2022) La seconda tappa della Coppa del Mondo disu pista2021-2022 in quel di(Austria) si è aperta, ancora una volta, con grandi risultati per i colori azzurri. Due gare altrettanti successi per i nostri portacolori:si aggiudica ladi singolo, mentre il duo composto da Patricke Florianfanno loro il doppio. Nella prova di singolo femminile, infatti, prosegue il percorso netto della nostrache vince lacon il tempo complessivo di 2:29.66. Dopo aver messo a segno una prima manche con il tempo di 1:14.87. la fuoriclasse altoatesina si è saputa superare nella seconda, chiude in 1:14.79, andando a centrare il bis dopo la ...

Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino , salto con gli sci , combinata nordica , biathlon , bob , snowboard , freestyle ,. Ci saranno inoltre gli ...... Coppa Europa: bob a due femminile Winterberg - Nessuna copertura tv / streaming 10.00 Bob, Coppa Europa: bob a quattro maschile Winterberg - Nessuna copertura tv / streaming 10.00, ...La seconda tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2021-2022 in quel di Umhausen (Austria) si è aperta, ancora una volta, con grandi risultati per i colori azzurri. Due gare altretta ...Altra giornata ricca di soddisfazioni per l’Italia nella tappa di Coppa del mondo di slittino su pista naturale, in programma … Continua ...