Simy verso il Monza Per l’attacco oltre Pellegri spunta Supryaga della Dinamo Kiev

(Di sabato 15 gennaio 2022) di Fabio Setta L’avvento di Iervolino, l’addio di Fabiani, l’arrivo di Sabatini. Con la partita contro la Lazio si apre oggi la nuova eraSalernitana anche in sede di calciomercato. Ieri sera è arrivata anche l’ufficializzazione di Sabatini che sarà il nuovo direttore sportivo e che oggi sarà presente gall’Arechi ma è già operativo sul mercato da giorni. Tra acquisti e cessioni la Salernitana in questi ultimi quindici giorni di trattative cambierà decisamente pelle. Partendo proprio dalle cessioni, il primo a lasciare Salerno potrebbe essere l’attaccante nigeriano, che fin qui ha decisamente deluso le aspettative. Dopo la vittoria di Verona, è scattato per il club granata l’obbligo di riscatto dell’attaccante dal Crotone a cifre decisamente importanti. Quasi sei milioni è la cifra che la Salernitana dovrà sborsare al club pitagorico in più ...

I numeri diClasse 1991 (nato a Lagos, Nigeria) Nwankwoha sorpreso tutti in Italia ... Numeri da bomber di categoria che potrebbero essere decisivi nella scalata del Monzala A....vala conferma del tridente formato da Barak, Caprari e Simeone. Restano otto i positivi al virus nella rosa della Salernitana, ma il club non ha reso noti i nomi. In dubbio la presenza di...La Salernitana è pronta a tornare a giocare allo stadio Arechi, ma come da prassi anche per la sfida contro la Lazio non mancheranno i problemi per Stefano Colantuono. Ben nove saranno ...Sampdoria-Torino inaugura il prossimo turno di Serie A: leggi le ultime novità squadra per squadra e schiera i tuoi migliori undici ...