Simona Branchetti asfalta Alberto Matano e chiude la querelle dell’ospite rubato

(Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo una settimana intensa di polemiche, scuse e frecciatine,a Verissimo e infuoca di nuovo il dibattito sui social. Era il 5 gennaio scorso quando, durante la puntata di Pomeriggio5 News, la padrona di casa ha dato la linea alla sua inviata Ilaria dalle Palle per intervistare Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna scomparsa da casa nel triestino. In quel momento la conduttrice non ha avuto modo di accorgersi che in realtà l’uomo era già impegnato con l’inviato de La Vita in Diretta e così alla fine della trasmissione è stata travolta dalle polemiche e dalle domande visto chel’ha accusata di aver ‘scippato’ l’ospite. Tra i due sembrava ci fosse stato poi un chiarimento lontano dai ...

Simona Branchetti: chi è, età, carriera, TG5 Simona Branchetti è nata a Meldola il 15 agosto del 1976 ed è una giornalista e conduttrice televisiva. Dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 2002 ha inizi ...