Sicilia, 12enne bloccato in aeroporto perché non vaccinato: aveva compiuto gli anni il giorno prima (Di sabato 15 gennaio 2022) Un 12enne è stato bloccato all'aeroporto perché non vaccinato: aveva compito gli anni il giorno prima. È accaduto in Sicilia. Il ragazzo stava tornando a Milano dalla madre dopo essere stato qualche ...

Agenzia_Ansa : Dodicenne non vaccinato resta bloccato in Sicilia, non ha il Green pass. Ha compiuto gli anni il giorno prima del D… - SkyTG24 : Covid #Sicilia, Green pass: 12enne non vaccinato bloccato in aeroporto - Rose46820621 : RT @Agenzia_Ansa: Dodicenne non vaccinato resta bloccato in Sicilia, non ha il Green pass. Ha compiuto gli anni il giorno prima del Dpcm, n… - Uleprr : RT @gr_grim: Paese finito. Finito. Non c'è più niente da ricostruire. Solo macerie. - Amerigo_Rogas : RT @gr_grim: Paese finito. Finito. Non c'è più niente da ricostruire. Solo macerie. -