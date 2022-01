Si sgancia uno sci: brutta caduta per Sofia Goggia ma senza conseguenze (Di sabato 15 gennaio 2022) Tanta paura, ma anche grande rammarico per Sofia Goggia, la quale ha aperto il weekend di Altenmarkt-Zauchensee con una caduta. La 29enne orobica ha terminato infatti la quarta discesa libera della Coppa del Mondo fra le reti della pista austriaca, complice una “spigolata” che le ha impedito di mantenere la conduzione dei propri sci. Protagonista nelle prime due prove cronometrate concluse rispettivamente in seconda e prima posizione, la fuoriclasse bergamasca ha provato ad allungare la propria striscia vincente impostando la competizione sempre all’attacco. In grado di gestire al meglio le sconnessione del terreno presenti nella parte alta del tracciato, Goggia è transitata ai primi intermedi con un ampio vantaggio sulle avversarie, pagando però un piccolo errore all’ingresso del budello che le è costato ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 gennaio 2022) Tanta paura, ma anche grande rammarico per, la quale ha aperto il weekend di Altenmarkt-Zauchensee con una. La 29enne orobica ha terminato infatti la quarta discesa libera della Coppa del Mondo fra le reti della pista austriaca, complice una “spigolata” che le ha impedito di mantenere la conduzione dei propri sci. Protagonista nelle prime due prove cronometrate concluse rispettivamente in seconda e prima posizione, la fuoriclasse bergamasca ha provato ad allungare la propria striscia vincente impostando la competizione sempre all’attacco. In grado di gestire al meglio le sconnessione del terreno presenti nella parte alta del tracciato,è transitata ai primi intermedi con un ampio vantaggio sulle avversarie, pagando però un piccolo errore all’ingresso del budello che le è costato ...

