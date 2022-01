Serie A | ventiduesima giornata | programma | sfide e diretta tv

(Di sabato 15 gennaio 2022) LaA torna in campo per questo weekend, regalando a tutti gli appassionati unacolma di spunti interessanti. Il secondo turno del girone di ritorno può risultare assai importante per segnare il destino di diverse compagini. Sia nella parte alta che nella parte bassa della classifica si attendono conferme e capovolgimenti di fronte, assieme a tantissime sorprese. Il massimo campionato italiano è pronto a stupire, dall’Inter capolista alla Salernitana che proverà a risalire la china. Ecco tutte leinin questo straordinario weekend di calcio.A,: ilIl turno si aprirà alle 15 con Sampdoria–Torino, primo anticipo della...

Advertising

Cagliari_1920 : Serie A, ventiduesima giornata: I pronostici di Mr. BrokerBet – VIDEO #cagliaricalcio - sportface2016 : #SerieA 2021/2022, ventiduesima giornata: programma e telecronisti #Dazn e #Sky - MondoSportivoIT : Fantacalcio Serie A 2021/22: i consigli su chi schierare e chi evitare nella 22/a giornata - infoitsport : Serie A, chi schierare al Fantacalcio per la ventiduesima giornata - ilveggente_it : ?? #SerieA #Sampdoria Vs #Torino è una partita della ventiduesima giornata di Serie A che si giocherà domani alle 15… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ventiduesima

CONSIGLI FANTACALCIOA: CHI MANDARE IN CAMPO? I consigli Fantacalcio diA tornano protagonisti oggi, sabato 15 gennaio , perché il massimo campionato torna in campo con la suagiornata , che avrà un programma anomalo nel suo complesso ma torna alla ......probabili formazioni di Atalanta Inter ci permettono di presentare il grande derby nerazzurro lombardo che domani sera andrà in scena a Bergamo come piatto forte dellagiornata di...Serie A: Gasperini sfida la macchia della sua carriera, Inzaghi cerca la conferma. E Allegri vuole dimenticare la Supercoppa ...Si ritorna in campo con la ventiduesima giornata di Serie A: è tempo del match tra Salernitana e Lazio, orario e dove vederla in tv Orario di Salernitana-Lazio e dove vederla in tv o in streamingConte ...