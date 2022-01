Serie A: partite prossimo turno, ventiduesima giornata di campionato. Dove sarà possibile vederla: Sky e/o Dazn (Di sabato 15 gennaio 2022) Serie A: le partite della ventiduesima giornata d'andata di campionato: Dove sarà possibile vederla: Sky e/o Dazn Le partite della ventiduesima giornata Sabato 15 gennaio Sampdoria - Torino (ore 15, ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 15 gennaio 2022)A: ledellad'andata di: Sky e/oLedellaSabato 15 gennaio Sampdoria - Torino (ore 15, ...

Advertising

SkySport : Serie B, il calendario e le partite della 19^ giornata: tre match rinviati. Il programma su Sky Sport #SkySport… - SkySport : Serie A, Giudice Sportivo: il 21 gennaio decisione sui ricorsi dei match non giocati #SkySport #SkySerieA #SerieA - DiMarzio : La #SerieB ha disposto il rinvio di tre partite - Marco04_08 : @bimbodibarella Lasciamo stare Mbappe..Leao ha inanellato una serie di partite buone..ha la stoffa e la tecnica per… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, partite sub iudice: fissate le date per la decisione sui rinvii -