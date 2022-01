Serie A | Milan strapazza il Verona | la Roma ribalta l’Empoli nel finale

(Di sabato 15 gennaio 2022) Le rossonere vincono in goleada in casa delle venete, la Sampdoria piega 2-1 la Lazio, successo nelper le giallorosse con

Advertising

AntoVitiello : Theo #Hernandez nella storia. É il primo difensore a segnare almeno 3 doppiette nella storia del #Milan in Serie A.… - Gazzetta_it : Leao e Theo, altro che Ibra: il Milan ha una nuova 'dipendenza' - TuttoMercatoWeb : Milan su Botman? Il presidente del Lille non lo molla: 'Resterà con noi fino a fine stagione' - Pall_Gonfiato : Dove vedere #Milan-#Spezia: streaming gratis e Diretta TV Serie A #Sky o #Dazn? - zazoomblog : Milan sui social – Le immagini dell’allenamento di oggi Serie A News - #Milan #social #immagini -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Milan

Dopo Supercoppa e turni di Coppa Italia , torna in scena laA, con la 22esima giornata di campionato. La partita delle 15, Sampdoria - Torino , è finita ...- Spezia e Bologna - Napoli alle ...CioffiCLASSIFICAA: Inter* 49 punti;48; Napoli 43; Atalanta* 41; Juventus 38; Lazio 35; Fiorentina* e Roma 32; Torino 31; Sassuolo ed Empoli 28; Bologna* e Verona 27; Udinese** e ...Conclusa l'operazione, potrebbe anche esserci la cessione in prestito del giovane Matteo Gabbia. Più squadre di Serie A lo hanno richiesto. Quando è stato ufficializzato che Kjaer avrebbe saltato tutt ...Da capitano ha messo in campo ottime prestazioni sia contro la Roma che contro il Venezia. La pausa invernale gli ha fatto bene per ricaricare le energie e presentarsi in grande condizione alla ripres ...