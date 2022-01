Sequestrati 60 falsi dipinti Reggiani: 23 indagati per ricettazione (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn gruppo criminale, composto da mercanti d’arte, collezionisti e speculatori occasionali, con ramificazioni in tutta Italia, avrebbe creato una rete commerciale di ricettazione e commercializzazione di opere d’arte false o contraffatte, attribuite al maestro Mauro Reggiani (Nonantola 1897 – Milano 1980), uno dei massimi esponenti dell’astrattismo in Italia. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Bari, nell’ambito di una indagine della Procura di Lecce. Sono 60 i falsi dipinti Sequestrati e 23 le persone indagate per ricettazione e per aver posto in circolazione opere d’arte false/contraffate. L’inchiesta, iniziata nel 2019 dalla segnalazione dell’Associazione per la tutela delle opere di Mauro Reggiani che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn gruppo criminale, composto da mercanti d’arte, collezionisti e speculatori occasionali, con ramificazioni in tutta Italia, avrebbe creato una rete commerciale die commercializzazione di opere d’arte false o contraffatte, attribuite al maestro Mauro(Nonantola 1897 – Milano 1980), uno dei massimi esponenti dell’astrattismo in Italia. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Bari, nell’ambito di una indagine della Procura di Lecce. Sono 60 ie 23 le persone indagate pere per aver posto in circolazione opere d’arte false/contraffate. L’inchiesta, iniziata nel 2019 dalla segnalazione dell’Associazione per la tutela delle opere di Mauroche ...

