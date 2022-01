Se smettono di fumare i malati di tumore al polmone si ' allungano' la vita

(Di sabato 15 gennaio 2022) ... secondo uno studio pubblicato sul Journal of Thoracic Oncology, la Gazzetta ufficiale dell'International Association for the Study of Lung Cancer. Lo studio è stato ideato e condotto da un team ...

AGI - I pazienti con cancro ai polmoni chedidopo la diagnosi hanno un miglioramento del 29% nella sopravvivenza globale rispetto ai pazienti che continuano a, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Thoracic ...La nostra ambizione è portare tutti coloro che altrimenti continuerebbero averso ... stanno adottando normative in grado di incoraggiare i fumatori che nona passare ad alternative ...Uno studio italiano dimostra che rinunciare alle sigarette migliora la sopravvivenza globale in modo significativo sia per i pazienti con tumore non a piccole cellule, il più diffuso, che per quelli c ...Le ultime news sugli strumenti di riduzione del danno da fumo (sigarette elettroniche, Ends, HnB) in Italia e nel Mondo ...