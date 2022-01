Scopriamo che al teatro di Tordinona debuttò la compagnia di Pirandello (Di sabato 15 gennaio 2022) Raccontare la storia di un teatro significa raccontare la storia del teatro, specialmente se si tratta del Tordinona di Roma, come l’araba fenice risorto più volte dalle proprie ceneri e ancora attivo a pochi metri da piazza Navona. “Il teatro Tordinona dal Seicento ad oggi. Maschere allo specchio” di Renato Giordano, stampato dalla casa editrice Pagine, è un libro commovente: un viaggio nella memoria teatrale ricco di sfiziose notizie e di aneddoti di prima mano. Leggendolo Scopriamo che al teatro Tordinona debuttarono spettacoli della compagnia di Luigi Pirandello, che vi ebbe sede la sezione italiana dell’Actors Studio, che lo scrittore Andrea Camilleri si innamorò della sua futura moglie Rosetta proprio sul piccolo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 gennaio 2022) Raccontare la storia di unsignifica raccontare la storia del, specialmente se si tratta deldi Roma, come l’araba fenice risorto più volte dalle proprie ceneri e ancora attivo a pochi metri da piazza Navona. “Ildal Seicento ad oggi. Maschere allo specchio” di Renato Giordano, stampato dalla casa editrice Pagine, è un libro commovente: un viaggio nella memoria teatrale ricco di sfiziose notizie e di aneddoti di prima mano. Leggendoloche aldebuttarono spettacoli delladi Luigi, che vi ebbe sede la sezione italiana dell’Actors Studio, che lo scrittore Andrea Camilleri si innamorò della sua futura moglie Rosetta proprio sul piccolo ...

