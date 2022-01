Scoppia in Italia il “caro-colazione” | il caffè vola a 1 | 50 euro

Advertising

fr4nc15_93 : E fu così che nessuno fece più colazione al bar, i piccoli esercenti chiusero e si andò inevitabilmente verso una n… - NicolaOliv20 : BASTA TORNARE A FARLA A CASA BELLO E ACCOGLIENTE. - Ruggero_Po : Polizia di Stato: scoppia il caso delle mascherine rosa. Italia: addio alla pace politica. Con l’elezione del capo… - R_Quincy_ME : pensate se scoppia una guerra e l'italia non può richiamare chi non ha il trattamento covid che anzichè aiutarli e… - infoitinterno : Coppa Italia decisiva per l’esonero, scelta fatta: scoppia la rivolta -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia Italia

Inil 'caro - colazione': la denuncia di Assoutenti per gli aumenti delle quotazioni di caffé, latte, zucchero e cacao Non c'è solo il Covid . E non si sa, in questo caso, se sia un bene o ...L'Assoutenti , Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici, ha infatti segnalato aumenti nel prezzo del caffè , del cappuccino e anche dei cornetti in attività sparse per tutta...Scoppia in Italia il “caro-colazione”. Lo denuncia Assoutenti, che segnala rincari a macchia di leopardo per i listini di caffè, cappuccino e cornetti nei bar. L’associazione segnala che le quotazioni ...Dopo le bollette di luce e gas, in Italia aumenta in Italia anche il prezzo del caffè. Una tazzina al bar potrebbe arrivare a costare anche 1,50 euro, con un aumento del 37,6%. I rincari sono dovuti a ...