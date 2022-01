Scommesse e tasse, il piano anticrisi della Serie A al Governo (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo il grido di allarme, ora arrivano le proposte. C’è stata ieri infatti una telefonata tra la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali e il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, che fa seguito alla lettera inviata dal numero uno del campionato italiano nei giorni scorsi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. L’obiettivo è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo il grido di allarme, ora arrivano le proposte. C’è stata ieri infatti una telefonata tra la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali e il presidenteLegaA Paolo Dal Pino, che fa seguito alla lettera inviata dal numero uno del campionato italiano nei giorni scorsi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. L’obiettivo è L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Scommesse e tasse, il piano anticrisi della Serie A al Governo: Dopo il grido di allarme, ora… - CalcioFinanza : Scommesse, tasse e ristori per i mancati incassi da stadi: il piano anticrisi della Serie A al Governo… - ILOVEPACALCIO : Una percentuale sulle scommesse e tasse rinviate: la serie A rilancia il piano anticrisi - Ilovepalermocalcio - AcerboLivio : Lega Serie A e la strategia per i ristori: tasse rinviate e percentuale sulle scommesse … - call_the_kernel : @Gazzetta_it Caso mai la @SerieA non fosse già abbastanza truccata, adesso vogliono pure una percentuale sulle scom… -