Sci freestyle | Coppa del Mondo skicross | Mahler e Naeslund vincono a Nakiska | azzurri eliminati al primo turno

(Di sabato 15 gennaio 2022) A(Canada) è andata in scena l’ottava tappa delladel2021-2022 di, disciplina dello sci. Siamo al giro di boa, visto che la stagione prevede quattordici prova prima di assegnare le ambite Sfere di Cristallo alla conclusione del lungo inverno. Kristoforha trionfato a sorpresa nella gara maschile: il 26enne canadese vantava soltanto due podi nel massimo circuito internazionale itinerante, entrambi ottenuti nel dicembre 2019 (nel giro di una settimana vinse a Val Thorens e poi fu secondo a Montafon). Il nordamericano ha prevalso sul tedesco Florian Wilmsmann, sullo svizzero Ryan Regez e sul canadese Brady Leman. Il francese Terence Tchiknavorian è riuscito a conquistare il quinto posto e ha recuperato 31 punti nei confronti del connazionale ...

Advertising

zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo Moguls: Horoshima e Kawamura trionfano a Deer Valley - #freestyle #Coppa #Mondo… - sciareneve : RT @neveitalia: La montagna si colora con la nuova generazione di sci Atomic Bent 2022/23 #ChrisBenchetler #freeride #freestyle #ski #14Gen… - neveitalia : La montagna si colora con la nuova generazione di sci Atomic Bent 2022/23 #ChrisBenchetler #freeride #freestyle… - zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo moguls: Kingsbury e Laffont vincono a Deer Valley grandi duelli coi giapponesi -… - zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo skicross 2022: Simone Deromedis supera le qualificazioni a Nakiska - #freestyle… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci freestyle

OA Sport

E, sempre al centro di Cortina, sono stati allestiti spazi dedicati agli spettacolicon ... il direttore artistico di International Motor Days DJ Ringo e il campione dialpino Kristian ...Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo peralpino , salto con gli, combinata nordica , biathlon , bob , snowboard ,, slittino e slittino naturale . Ci saranno inoltre gli ...A Nakiska (Canada) è andata in scena l'ottava tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Siamo al giro di boa, visto che la stagione prevede quattordici prova p ...Il Pisa, capolista in cadetteria e reduce da tre successi consecutivi crolla piuttosto pesantemente all’Arena Garibaldi contro il Frosinone. Una sconfitta, appena la terza in 19 uscite di campionato, ...