Sci alpino, Super-G femminile Zauchensee domenica 16 gennaio: start list, pettorali e italiane in gara (Di domenica 16 gennaio 2022) La start list del Super-G femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino e in programma domenica 16 gennaio con partenza dalle ore 11:30. Un appuntamento importante per le italiane, con Sofia Goggia chiamata a riscattare la caduta in discesa per provare ad accorciare su Mikaela Shiffrin in classifica generale. La statunitense è infatti assente, mentre la bergamasca sarà la prima italiana al via con il pettorale 5. Tra le prime 30 anche Federica Brignone con il 9, Elena Curtoni con il 13, Marta Bassino con il 15 , Francesca Marsaglia con il 18, Roberta Melesi con il 24 e Nicol Delago con il 27.

