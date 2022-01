Sci alpino, Sofia Goggia è iscritta al superG di Zauchensee. Presenza confermata, ma… (Di sabato 15 gennaio 2022) Sofia Goggia si è regolarmente iscritta al superG di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino in programma domenica 16 gennaio (ore 11.30). L’azzurra ha scelto il pettorale numero 5 per la gara che andrà in scena sulle nevi austriache, ma la nostra portacolori potrà comunque decidere di rinunciare all’evento fino all’ultimo minuto. Il motivo di questa incertezza è presto detto: la bergamasca è caduta nel corso della discesa libera odierna, mentre stava dominando e sembrava poter puntare alla vittoria, e dunque potrebbe decidere di risparmiarsi se la sua forma fisica non dovesse essere ottimale. Sofia Goggia non si è infortunata, ma ella stessa ha dichiarato di essere un po’ ammaccata anche se tutta intera. Nelle ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)si è regolarmentealdi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sciin programma domenica 16 gennaio (ore 11.30). L’azzurra ha scelto il pettorale numero 5 per la gara che andrà in scena sulle nevi austriache, ma la nostra portacolori potrà comunque decidere di rinunciare all’evento fino all’ultimo minuto. Il motivo di questa incertezza è presto detto: la bergamasca è caduta nel corso della discesa libera odierna, mentre stava dominando e sembrava poter puntare alla vittoria, e dunque potrebbe decidere di risparmiarsi se la sua forma fisica non dovesse essere ottimale.non si è infortunata, ma ella stessa ha dichiarato di essere un po’ ammaccata anche se tutta intera. Nelle ...

