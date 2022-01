Sci alpino oggi, Discese Wengen e Zauchensee 2022: orari, pettorali di partenza, canale tv, streaming (Di sabato 15 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue con le gare veloci di Zauchensee (Austria) e Wengen (Svizzera). Nella giornata odierna vedremo le donne impegnate in discesa, disciplina che tante soddisfazioni ha portato all’Italia nel corso della stagione grazie agli exploit di Sofia Goggia, mentre gli uomini sfideranno le pendenze della mitica Lauberhorn. Goggia è stata in grado di vincere tutte e tre le gare fra le porte larghe e difende il pettorale rosso con un margine di 60 punti su Breezy Johnson. La “Hermann Maier” rimane una pista ostica per “Super Sofi” che non è mai riuscita a conquistare il podio nella località, ciononostante sarà dura per le rivali rompere il dominio della Campionessa Olimpica in carica. Le svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami rimangono potenziali spine nel fianco dato il ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sciprosegue con le gare veloci di(Austria) e(Svizzera). Nella giornata odierna vedremo le donne impegnate in discesa, disciplina che tante soddisfazioni ha portato all’Italia nel corso della stagione grazie agli exploit di Sofia Ga, mentre gli uomini sfideranno le pendenze della mitica Lauberhorn. Ga è stata in grado di vincere tutte e tre le gare fra le porte larghe e difende il pettorale rosso con un margine di 60 punti su Breezy Johnson. La “Hermann Maier” rimane una pista ostica per “Super Sofi” che non è mai riuscita a conquistare il podio nella località, ciononostante sarà dura per le rivali rompere il dominio della Campionessa Olimpica in carica. Le svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami rimangono potenziali spine nel fianco dato il ...

