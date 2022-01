Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: alla transalpina Coralie Frasse-Sombet il gigante di Orcières, sesta Ilaria Ghisalberti (Di sabato 15 gennaio 2022) Sulle nevi di casa del comprensorio sciistico Orcières-Merlette 1850 la francese Coralie Frasse-Sombet ha vinto a mani basse il gigante odierno di Coppa Europa. Secondo gradino per un’altra habitué del massimo circuito sciistico, l’austriaca Elisa Moerzinger (+1”70), chiude il podio l’elvetica Vivianne Haerri (+2”18) che relega in quarta piazza la connazionale Vanessa Kasper (+2”54). Quinta l’austriaca Nina Astner (+2”81). Completano la top10 la nostra Ilaria Ghisalberti, sesta a +3”05 e artefice di una grande seconda manche, la polacca Magdalena Luczak (+3”22), la canadese Britt Richardson (+3”24), la svizzera Selina Egloff (+3”37) e la slovena Neja Dvornik (+3”48). In chiave Italia raccolgono punti Vivien Insam ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Sulle nevi di casa del comprensorio sciistico-Merlette 1850 la franceseha vinto a mani basse ilodierno di. Secondo gradino per un’altra habitué del massimo circuito sciistico, l’austriaca Elisa Moerzinger (+1”70), chiude il podio l’elvetica Vivianne Haerri (+2”18) che relega in quarta piazza la connazionale Vanessa Kasper (+2”54). Quinta l’austriaca Nina Astner (+2”81). Completano la top10 la nostraa +3”05 e artefice di una grande seconda manche, la polacca Magdalena Luczak (+3”22), la canadese Britt Richardson (+3”24), la svizzera Selina Egloff (+3”37) e la slovena Neja Dvornik (+3”48). In chiave Italia raccolgono punti Vivien Insam ...

