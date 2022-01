Sci alpino, come sta Sofia Goggia dopo la caduta a Zauchensee? Pericolo scampato (Di sabato 15 gennaio 2022) Sabato storto per Sofia Goggia, che era la favorita principale per la vittoria nella discesa libera di Zauchensee e invece è caduta nel corso di questa prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di specialità stava dominando sulla tecnica pista austriaca e nel primo minuto di gara stava impartenendo una sonora lezione alle atlete che erano scese prima di lei, tanto che al secondo intermedio aveva 41 centesimi di vantaggio nei confronti della tedesca Kira Weidle. La nostra portacolori, che prima di oggi aveva vinto le tre discese libere disputate e anche due superG, ha commesso una prima sbavatura e purtroppo si è materializzata la caduta. Sofia Goggia è scivolata lungo un tratto in pendenza, lo sci sinistro si ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Sabato storto per, che era la favorita principale per la vittoria nella discesa libera die invece ènel corso di questa prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. La Campionessa Olimpica di specialità stava dominando sulla tecnica pista austriaca e nel primo minuto di gara stava impartenendo una sonora lezione alle atlete che erano scese prima di lei, tanto che al secondo intermedio aveva 41 centesimi di vantaggio nei confronti della tedesca Kira Weidle. La nostra portacolori, che prima di oggi aveva vinto le tre discese libere disputate e anche due superG, ha commesso una prima sbavatura e purtroppo si è materializzata laè scivolata lungo un tratto in pendenza, lo sci sinistro si ...

