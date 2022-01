Sassari, donna incinta respinta al pronto soccorso perché priva di tampone molecolare: ha perso il bambino. Lo sfogo del marito (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono sconvolti e sotto choc Alessia e Enzo, la coppia che ha perso il bambino per un aborto spontaneo dopo che sabato scorso la mamma era stata respinta dal pronto soccorso di Sassari perché non aveva ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono sconvolti e sotto choc Alessia e Enzo, la coppia che hailper un aborto spontaneo dopo che sabato scorso la mamma era statadaldinon aveva ...

Advertising

ALBERTOSEVERIN7 : RT @HoaraBorselli: #Speranza non dice nulla sulla donna incinta a #Sassari cui è stato rifiutato l’accesso in ospedale con dolori e perdite… - PianiMino : A Sassari intanto un altra donna incinta perde il bambino, manifestava forti dolori ma respinta dall’ospedale perch… - raffael91732445 : RT @HoaraBorselli: #Speranza non dice nulla sulla donna incinta a #Sassari cui è stato rifiutato l’accesso in ospedale con dolori e perdite… - MaCriHeller : RT @Libero_official: Una donna incinta è stata respinta dal pronto soccorso di #Sassari: 'Senza tampone non si entra'. Poco dopo l'aborto n… - Bufalenet : L'AOU di #Sassari ha ricevuto copia di quella che, a tutti gli effetti, si palesa essere una copia dell'opera prima… -