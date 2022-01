Sanremo | i voti dopo il primo ascolto | Elisa è già da 8 | Mahmood e la Rettore alti | Dargen D' Amico è ritmo

(Di sabato 15 gennaio 2022) "Vorrei fosse un festival attuale". E' questo l'auspicio che Amadeus fa per la 72° edizione diche prende il via il 1 febbraio e che segna la sua terza direzione artistica consecutiva. ...

Advertising

DrApocalypse : #Sanremo2022, ecco tutti i voti dei principali quotidiani alle 25 canzoni in gara - mariann60059306 : RT @LilianaCaruso15: Ragazzi ! Ho iniziato a mandare letterine ( wapp) ai miei amici più cari : “ ti prego mi fai un regalino ? Mi voti a S… - singlesisolamai : RT @LilianaCaruso15: Ragazzi ! Ho iniziato a mandare letterine ( wapp) ai miei amici più cari : “ ti prego mi fai un regalino ? Mi voti a S… - StefaniaRugger7 : RT @LilianaCaruso15: Ragazzi ! Ho iniziato a mandare letterine ( wapp) ai miei amici più cari : “ ti prego mi fai un regalino ? Mi voti a S… - LilianaCaruso15 : Ragazzi ! Ho iniziato a mandare letterine ( wapp) ai miei amici più cari : “ ti prego mi fai un regalino ? Mi voti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo voti

Farà il pieno didei più giovani. VOTO: 6,5 YUMAN - ORA E QUI Il vincitore diGiovani, passato di diritto tra i Big, mette in mostra la sua passione per il soul. Voce e sonorità calde, ...2022, Laffranchi dà ialle canzoni Andrea Laffranchi per il Corriere della Sera , ha stilato la sua classifica personale dopo aver ascoltato i brani di2022 presentati a stampa e ...«Vorrei fosse un festival attuale». E' questo l’auspicio che Amadeus fa per la 72° edizione di Sanremo che prende il via il 1 febbraio e che ...Più che il Festival della ripartenza, quello del 2022 sarà Festival della riconferma di Amadeus. Sicuramente per le sue scelte musicali. I 25 brani che abbiamo ...