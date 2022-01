Sanità, Usb proclama il 28 gennaio sciopero in difesa servizio pubblico (Di sabato 15 gennaio 2022) Usb ha proclamato lo sciopero generale della Sanità pubblica per il prossimo 28 gennaio. Uno sciopero, si legge in una nota dell'associazione, "non solo giusto ma necessario per lanciare un definitivo grido d'allarme sulle condizioni di lavoro degli operatori sanitari e sull'assenza di cure ai cittadini. Prima che gli effetti delle scelte scellerate del governo ricadano irreversibilmente sulla qualità della vita di tutti". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 gennaio 2022) Usb hato logenerale dellapubblica per il prossimo 28. Uno, si legge in una nota dell'associazione, "non solo giusto ma necessario per lanciare un definitivo grido d'allarme sulle condizioni di lavoro degli operatori sanitari e sull'assenza di cure ai cittadini. Prima che gli effetti delle scelte scellerate del governo ricadano irreversibilmente sulla qualità della vita di tutti".

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Usb Emergenza Covid, sit - in all'esterno della Regione Campania: 'De Luca hai fallito' ... ' La pandemia si combatte con la Sanità pubblica. De Luca hai fallito '. Questi sono solo alcuni degli slogan comparsi sugli striscioni - portati in piazza dai manifestanti di Potere al Popolo, Usb ...

Cosenza, vertenza lavoratori San Bartolo - Misasi: presidio sgomberato dopo 13 ore L'amministrazione regionale, attraverso il presidente della Terza Commissione Sanità, Michele ... la mobilitazione proseguirà", si legge, in serata, nella nota dell'Usb. Cosenza, lavoratori della S. ...

Emergenza covid negli ospedali del Piceno: l’Usb chiede sicurezza per i lavoratori e assunzioni rapide Centropagina ... ' La pandemia si combatte con lapubblica. De Luca hai fallito '. Questi sono solo alcuni degli slogan comparsi sugli striscioni - portati in piazza dai manifestanti di Potere al Popolo,...L'amministrazione regionale, attraverso il presidente della Terza Commissione, Michele ... la mobilitazione proseguirà", si legge, in serata, nella nota dell'. Cosenza, lavoratori della S. ...