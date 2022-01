Sampdoria-Torino 1-2 | D’Aversa | “Rimbocchiamoci le maniche per uscire dalla zona pericolante”

(Di sabato 15 gennaio 2022) “Per venire a capo delbisogna andare in campo con una mentalità giusta. Abbiamo fatto meglio in alcuni tratti, ma stiamo discutendo di un risultato negativo. Loro hanno sfruttato meglio le occasioni, le palle gol clamorose sono della Samp e potevaun risultato diverso, ma meriti a loro”. Lo ha detto l’allenatore della, Roberto, dopo la sconfitta – terza di fila e tre su tre nel 2022 – contro il: “Due gol subiti, con troppa semplicità abbiamo concesso dei cross. Il rammarico è che nel primo gol Thorsby aveva avuto l’infortunio e molto probabilmente ha influito nel gol di Singo. Bisogna rimboccarci leper cercare dida questa. Ora cerchiamo di mandarne undici in ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore dellaD'Aversa ha commentato la sconfitta contro ilRoberto D'Aversa, allenatore della, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2 - 1 contro il. SCONFITTA ...- Sì,questo Toro è da Europa . Oltre che a dettare legge al Grandeadesso la squadra granata vince anche fuori e non succedeva dal 17 settembre del 2021. E a Marassi, contro la Samp, ha vinto di misura (1 - 2) ma il risultato poteva essere ben più ampio. La ...Dopo la sconfitta in casa contro il Torino, l'allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa ha analizzato la prestazione della sua squadra. Il tecnico vuole voltare subito pagina per uscire dalla ...GENOVA - Seconda vittoria consecutiva per il Torino che batte in rimonta la Sampdoria e vede la zona Europa. A Marassi, nel primo anticipo della 22esima giornata, apre le danze Caputo ma Singo e Praet ...