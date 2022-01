Sampdoria, il punto sugli infortunati dopo il Torino: le ultime (Di sabato 15 gennaio 2022) Il punto sugli infortunati in casa Sampdoria dopo la partita contro il Torino La partita persa contro il Torino ha lasciato scorie anche a livello fisico. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, la Sampdoria valuterà nei prossimi giorni le condizioni di tre infortunati: Alex Ferrari (affaticamento al flessore coscia destra), Morten Thorsby (cinque punti di sutura dopo lo scontro con David Zima) e Albin Ekdal (problema alla pianta del piede e fastidio muscolare al costato). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilin casala partita contro ilLa partita persa contro ilha lasciato scorie anche a livello fisico. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, lavaluterà nei prossimi giorni le condizioni di tre: Alex Ferrari (affaticamento al flessore coscia destra), Morten Thorsby (cinque punti di suturalo scontro con David Zima) e Albin Ekdal (problema alla pianta del piede e fastidio muscolare al costato). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Andre_Costa95 : RT @UCS1946: Con Venezia, Cagliari e Torino hai fatto 1 punto. E questo ancora parla di assenze e di squadra che non gioca male. Senza verg… - marcoroveta : RT @UCS1946: Con Venezia, Cagliari e Torino hai fatto 1 punto. E questo ancora parla di assenze e di squadra che non gioca male. Senza verg… - UCS1946 : Con Venezia, Cagliari e Torino hai fatto 1 punto. E questo ancora parla di assenze e di squadra che non gioca male.… - Massi_Nardelli : Facciamo parlare i numeri. E appena letti consiglierei a D’Aversa di andare da #Juric a stringergli la mano ed amme… - Carlo1347838 : Torino superiore e sconfitta meritata anche se Quagliarella alla fine sciupa il gol che poteva farci rubare un punt… -