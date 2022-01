Salvini sul Quirinale: “Al lavoro per unire, senza veti e arroganza” (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA – Matteo Salvini sul Quirinale ha usato parole molto chiare: “Dopo decenni di nomi proposti o imposti dalla sinistra, questa volta i numeri (in Parlamento e nel Paese) offrono l’onore e l’onere di avanzare una proposta al centrodestra, quindi non accettiamo veti, esclusioni o arroganze”. Il segretario della Lega poi precisa: “Se qualcuno a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Salvini su Draghi al Quirinale: “Molto dipende dalle sue ambizioni” Presidente della Repubblica, Salvini: “Non è scritto da nessuna parte che debba per forza essere vicino alla sinistra” Zingaretti attacca la Lega e Salvini Salvini esprime solidarietà alla Casellati dopo le minacce ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA – Matteosulha usato parole molto chiare: “Dopo decenni di nomi proposti o imposti dalla sinistra, questa volta i numeri (in Parlamento e nel Paese) offrono l’onore e l’onere di avanzare una proposta al centrodestra, quindi non accettiamo, esclusioni o arroganze”. Il segretario della Lega poi precisa: “Se qualcuno a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::su Draghi al: “Molto dipende dalle sue ambizioni” Presidente della Repubblica,: “Non è scritto da nessuna parte che debba per forza essere vicino alla sinistra” Zingaretti attacca la Lega eesprime solidarietà alla Casellati dopo le minacce ...

