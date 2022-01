Salto con gli sci | Slovenia in trionfo nella gara a squadre maschile di Zakopane Sul podio anche Germania e Giappone

Leggi su oasport

(Di sabato 15 gennaio 2022) Grande spettacolo ain occasione dellaodierna, valida per l’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo dicon gli sci 2021-2022. Sul trampolino grande polacco HS140 è andato in scena un vero e proprio dominio da parte della, che torna così a vincere nel circuito maggiore in questo format a quasi tre anni di distanza dall’ultima volta. Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc e Anze Lanisek hanno demolito il resto della concorrenza, dimostrando una compattezza di squadra impressionante e non sbagliando praticamente niente in ogni rotazione. Il quartetto sloveno ha ipotecato il successo fin dai primi salti, chiudendo la prima serie con quasi 30 punti di margine sui primi inseguitori, per poi allungare ulteriormente fino ad un vantaggio conclusivo di 67 punti nei ...