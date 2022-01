Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zakopane 2022: trionfo Slovenia su Germania e Giappone (Di sabato 15 gennaio 2022) La Slovenia ha vinto la prova a squadre andata in scena a Zakopane (Polonia) nella tappa di Coppa del Mondo 2021/2022 di Salto con gli sci maschile. Il quartetto composto da Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc e Anze Lanisek ha letteralmente dominato la gara, con un margine di ben 67 punti sulla Germania di Severin Freund, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler e Karl Geiger che ha superato in extremis il Giappone per appena sei decimi. Terza piazza quindi per il quartetto nipponico di Yukiya Sato, Junshiro Kobayashi, Naoki Nakamura e Ryoyu Kobayashi, con quest’ultimo recente vincitore della Tournèe dei Quattro Trampolini ma apparso non in grande spolvero oggi. Davvero notevole la prova di squadra degli sloveni, in particolare di un Peter Prevc apparso di ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Laha vinto la prova a squadre andata in scena a(Polonia) nella tappa didel2021/dicon gli sci maschile. Il quartetto composto da Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc e Anze Lanisek ha letteralmente dominato la gara, con un margine di ben 67 punti sulladi Severin Freund, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler e Karl Geiger che ha superato in extremis ilper appena sei decimi. Terza piazza quindi per il quartetto nipponico di Yukiya Sato, Junshiro Kobayashi, Naoki Nakamura e Ryoyu Kobayashi, con quest’ultimo recente vincitore della Tournèe dei Quattro Trampolini ma apparso non in grande spolvero oggi. Davvero notevole la prova di squadra degli sloveni, in particolare di un Peter Prevc apparso di ...

