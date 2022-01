Salernitana, tifosi in festa nonostante la sconfitta: il motivo (Di sabato 15 gennaio 2022) La Salernitana torna a perdere in Serie A dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Verona. All’Arechi, la Lazio si impone per 0-3, con la doppietta di Ciro Immobile e il gol di Manuel Lazzari e la classifica dei campani è sempre più preoccupante. La prossima settimana ci sarà il derby contro il Napoli. Salernitana tifosi (Foto Imago)Salernitana, cori e applausi per il presidente Iervolino Da qualche settimana la Salernitana ha cambiato proprietà e ha salvato il suo status. Danilo Iervolino ha “esordito” quest’oggi davanti ai suoi nuovi tifosi che gli hanno riservato un’accoglienza molto calorosa. Dal primo minuto fino al termine della gara, infatti, ci sono stati cori a favore della nuova presidenza che ha promesso grandi cose per il futuro. Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Latorna a perdere in Serie A dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Verona. All’Arechi, la Lazio si impone per 0-3, con la doppietta di Ciro Immobile e il gol di Manuel Lazzari e la classifica dei campani è sempre più preoccupante. La prossima settimana ci sarà il derby contro il Napoli.(Foto Imago), cori e applausi per il presidente Iervolino Da qualche settimana laha cambiato proprietà e ha salvato il suo status. Danilo Iervolino ha “esordito” quest’oggi davanti ai suoi nuoviche gli hanno riservato un’accoglienza molto calorosa. Dal primo minuto fino al termine della gara, infatti, ci sono stati cori a favore della nuova presidenza che ha promesso grandi cose per il futuro.

Advertising

MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - Felipeeeeee1900 : Un caloroso saluto ai tifosi della #Salernitana. Ora insegnate a Battipagliese e Puteolana a lamentarsi e fischiare… - kalidu1926 : Noi non siamo napoletani gridano i tifosi della Salernitana. Oggi cori a gavore di jervolino che è napoletano. Una… - SalernoSport24 : ??? Tutto quel che è successo in Salernitana-Lazio. I capitolini passeggiano allo stadio Arechi nella 22ª giornata d… - Luigi733690531 : RT @MarcoGiordano6: Le assenze, il Covid... Un dato certo c'è: chi ha costruito la Salernitana se ne è fottuto della permanenza in Serie A… -