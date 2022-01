Salernitana-Lazio, le probabili formazioni del match (Di sabato 15 gennaio 2022) Salernitana in emergenza contro la Lazio e con i difensori contati. Colantuono proverà a confermare il 3-5-2 mentre Sarri non avrà Acerbi La Salernitana di Stefano Colantuono ospita in casa la Lazio di Maurizio Sarri nell’anticipo della 22esima giornata di Serie A. Una sfida che sembra uno scherzo del destino: la prima partita dopo l’insediamento definitivo del neo patron Iervolino si giocherà contro la squadra dell’ex presidente Lotito. Le due compagini giocano campionati diversi, con i granata ultimi in classifica a quota 11 punti e i biancocelesti all’ottavo posto con 32 punti. QUI Salernitana Colantuono dovrà rinunciare a Gyomber per squalifica, a M. Coulibaly per infortunio, a L.Coulibaly impegnato con la Nazionale e ai numerosi assenti causa Covid-19. Tra i pali dovrebbe esserci Belec, ... Leggi su zon (Di sabato 15 gennaio 2022)in emergenza contro lae con i difensori contati. Colantuono proverà a confermare il 3-5-2 mentre Sarri non avrà Acerbi Ladi Stefano Colantuono ospita in casa ladi Maurizio Sarri nell’anticipo della 22esima giornata di Serie A. Una sfida che sembra uno scherzo del destino: la prima partita dopo l’insediamento definitivo del neo patron Iervolino si giocherà contro la squadra dell’ex presidente Lotito. Le due compagini giocano campionati diversi, con i granata ultimi in classifica a quota 11 punti e i biancocelesti all’ottavo posto con 32 punti. QUIColantuono dovrà rinunciare a Gyomber per squalifica, a M. Coulibaly per infortunio, a L.Coulibaly impegnato con la Nazionale e ai numerosi assenti causa Covid-19. Tra i pali dovrebbe esserci Belec, ...

