Salernitana, Iervolino: «Lotito presidente straordinario, lo stimo enormemente» (Di sabato 15 gennaio 2022) Il presidente della Salernitana Iervolino ha parlato prima della partita contro la Lazio Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato prima della partita contro la Lazio. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Dazn. PARTITA – «Certamente in ogni crisi c’è sempre un’opportunità. Io sono un’ottimista anche se siamo decimati. Oggi sono con la famiglia perché questa squadra deve incentivare le famiglie a venire allo stadio. Noi ci proveremo contro una Lazio fortissima». Lotito E COLANTUONO – «A Lotito faccio i complimenti perché è un presidente straordinario che ha fatto benissimo con la Lazio e con la Salernitana. Lo stimo enormemente. A ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Ildellaha parlato prima della partita contro la Lazio Danilodella, ha parlato prima della partita contro la Lazio. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Dazn. PARTITA – «Certamente in ogni crisi c’è sempre un’opportunità. Io sono un’ottimista anche se siamo decimati. Oggi sono con la famiglia perché questa squadra deve incentivare le famiglie a venire allo stadio. Noi ci proveremo contro una Lazio fortissima».E COLANTUONO – «Afaccio i complimenti perché è unche ha fatto benissimo con la Lazio e con la. Lo. A ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Iervolino: 'Vogliamo creare una squadra competitiva per rimanere in Serie A' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Iervolino: 'Vogliamo creare una squadra competitiva per rimanere in Serie A' - LALAZIOMIA : Salernitana-Lazio, nel pre gara il neopresidente Iervolino:” Con Sabatini cercheremo di rimanere nella massima seri… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Iervolino: 'Vogliamo creare una squadra competitiva per rimanere in Serie A' - napolimagazine : SALERNITANA - Iervolino: 'Vogliamo creare una squadra competitiva per rimanere in Serie A' -