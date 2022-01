Salernitana | diffidato e ammonito | il titolare salterà il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ladi Stefano Colantuono è in campo per la 22esima giornata di Serie A, contro la Lazio. Nel prossimo turno ci sarà il derby campano contro ilma i granata, in clamorosa difficoltà, dovranno fare a meno anche di un altro titolarissimo per squalifica. Ranieri, Ranieri squalificato: salta ilLadi Stefano Colantuono dovrà fare a meno di Luca Ranieri nel derby campano contro il. Il laterale sinistro di difesa è statoper un fallo su Lazzari ed essendo in diffida, dovrà saltare la sfida del Maradona di domenica prossima. Il terzino ha pesantemente protestato contro l’arbitro Abisso e il quarto uomo per l’ammonizione, a suo parere, inesistente.