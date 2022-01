Salernitana, altri tre positivi al Covid: il comunicato (Di sabato 15 gennaio 2022) comunicato ufficiale della Salernitana: il club granata annuncia che altri tre giocatori sono risultati positivi dopo gli ultimi tamponi altri tre positivi al Covid nella Salernitana. A comunicarlo è il club campano tramite i propri canali ufficiali. comunicato – «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022)ufficiale della: il club granata annuncia chetre giocatori sono risultatidopo gli ultimi tamponitrealnella. A comunicarlo è il club campano tramite i propri canali ufficiali.– «L’U.S.1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli,tre calciatori sono risultatial-19». L'articolo proviene da Calcio News 24.

