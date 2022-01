Ruota panoramica: Nardella chiede che resti fino a marzo. Incognita Soprintendenza (Di sabato 15 gennaio 2022) Si è affezionata, Firenze alla Ruota panoramica, alta 55 metri, montata per le feste alla Fortezza. Il sindaco, Dario Nardella, chiede che possa restare almeno fino a marzo. L'Incognita è la Soprintendenza, che spesso ha idee diverse da quelle dei fiorentini. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 gennaio 2022) Si è affezionata, Firenze alla, alta 55 metri, montata per le feste alla Fortezza. Il sindaco, Darioche possa restare almeno. L'è la, che spesso ha idee diverse da quelle dei fiorentini. L'articolo proviene da Firenze Post.

